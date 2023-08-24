44 yaşındaki Ali Çoban, 2009 yılında ağabeyini öldürüp babasını yaraladıktan sonra kaçmıştı. Olayın üzerinden 14 sene geçtikten sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ali Çoban'ın jandarmayı karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığı ve "Beni nasıl buldunuz?" diye sorduğu belirtildi.

Olay, 3 Mayıs 2009 tarihinde Fethiye'nin Karadere Mahallesi'nde Bükceğiz Manalbaaşı mevkisinde meydana gelmişti. Ali Çoban, çiftçilikle uğraşan ağabeyi Hasan Çoban'ı av tüfeğiyle boynundan vurarak öldürmüş, aynı saldırıda babası Durmuş Ali Çoban'ı da ayağından yaralamıştı. Kız kardeşi Kezban Çoban ise kaçarak kurtulabilmişti. Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gelmişti. Hasan Çoban hayatını kaybederken, babası Durmuş Ali Çoban ise yaralanmıştı. Ali Çoban ise olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Çoban'ı 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından dolayı 22 yıl 6 ay hapis cezasıyla ararken, zanlının Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'nde yaşadığı bilgisine ulaştı. Koordineli bir operasyonla Ali Çoban saklandığı evde yakalandı. Jandarmayı karşısında görünce şaşkınlık yaşayan Çoban'ın, "Beni nasıl buldunuz?" şeklinde bir soru sorduğu ifade edildi. Gözaltına alınan Çoban, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.