Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Tortum yolu Dumlu Mahallesi civarında 34 ES 7768 plakalı Opel marka araç ile 53 AAT 751 plakalı Fiat Tofaş marka araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 4 kişi yaşamını kaybederken, kaza yerine çok sayıda itfaiye, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Erzurum’daki feci kazada vefat edenlerin kimlikleri belli oldu

Erzurum-Tortum yolu Dumlu Mahallesi civarında; Cengiz Atalay yönetimindeki 53 AAT 761 plakalı otomobil, Muhammed Anıl Yiğit Keskin idaresindeki 34 ES 7768 otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada; şoför Cengiz Atalay ile aynı araçtaki Kadriye Bozuçurum, Abdurrahman ve Abdulkadir Akbulut yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan sürücüsü Muhammed Anıl Keskin, Gonca Keskin ve Ada Selin Keskin de yaralandı.

İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları çıkarmak için uzun bir uğraş verdi. Kaza sonrası olay yeri inceleme çalışması yapıldı ve cenazeler otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.