Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi’nde son oynadıkları St. Patrick’s maçının 11’ine göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi’nde son oynadıkları St. Patrick’s maçının 11’ine göre 4 değişiklik ile sahaya çıktı. Hollandalı çalıştırıcı, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz ve Kenny Arroyo ve yerine Felix Uduokhai, yeni transfer Wilfred Ndidi ve Joao Mario’ya şans verdi.

Beşiktaş’ın 11’i

Beşiktaş, Eyüpspor karşısına; Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Tammy Abraham 11’i ile sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılarda; Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Kenny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve Erecan Terzi ise maça yedek kulübesinde başladı.

Yeni transferlerin ilk Süper Lig heyecanı

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Wilfred Ndidi, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, bu maçta Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig heyecanını yaşayacak. Avrupa kupalarında oynanan maçlarda görev alan Abraham ve Orkun’un yanı sıra Wilfred Ndidi de ilk maç heyecanını Süper Lig’de ilk maçına Eyüpspor karşısında çıkacak.

Kartal’ın Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04’den kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Taylan Bulut ise maça yedek kulübesinde başladı.

Jurasek kadroda yer almadı

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden David Jurasek, hamstring kasındaki sakatlığı nedeniyle bugün kadroda yer almıyor. Hafif ağrıları bulunan sol bek, Eyüpspor karşısında riske edilmedi.

Ernest Muçi, ısınma esnasında sakatlandı

Siyah-beyazlılarda Arnavut oyuncu Ernest Muçi, maç öncesi ısınma sırasında belinde ağrı hissetti ve kadrodan çıkarıldı. Muçi’nin yerine Milot Rashica 11’de sahaya çıktı.

17 Ağustos depremi unutulmadı

Beşiktaş’ta futbolcular, Eyüpspor maçı öncesi ısınmak için sahaya 17 Ağustos depremi anısına giydikleri ’17 Ağustos, Unutmadık Unutmayacağız’ yazılı tişört ile çıktı.