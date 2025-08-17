Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Ahmet Budak, yaz aylarında 50 dereceyi bulan sıcaklıkların ciddi sağlık risklerine yol açtığını belirterek vatandaşları uyardı. Güneş çarpması, ishal ve gıda zehirlenmeleri gibi hastalıkların yaz döneminde artış gösterdiğini ifade eden Dr. Budak, özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olan bireyler ve hamile kadınların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"Gıda zehirlenmelerine karşı soğuk zinciri koruyun"

Yüksek sıcaklıkların, mikroorganizmaların gıdalarda daha hızlı çoğalmasına neden olduğunu söyleyen Dr. Budak, özellikle süt, et, tavuk ve deniz ürünlerinin buzdolabında 4 derece, dondurucuda ise eksi 18 derecede saklanması gerektiğini belirtti. Açıkta satılan yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Budak, "Et ve tavuk ürünleri iyice pişirilmeli, sebze ve meyveler bol suyla, gerekirse sirkeli suyla yıkanmalıdır. Pişmiş ve çiğ ürünler ayrı yerlerde muhafaza edilmeli. Pikniğe gidenler mutlaka soğuk zinciri koruyacak termoslar kullanmalı" dedi.

"Güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmayın"

Sıcak çarpması ve cilt problemlerine karşı da uyarılarda bulunan Dr. Budak, özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında güneşe maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini söyledi. Budak, "Bu saatlerde ısı yükü çok yükselir, vücut ısısını dengeleyemez hale gelir. Açık renkli, ince ve terletmeyen kıyafetler tercih edilmeli; güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılmalıdır. Bol sıvı tüketmek de çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Yaz aylarında en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birinin ishal olduğunu vurgulayan Budak, "Kirli su ve yiyeceklerle alınan mikroorganizmalar bu duruma neden olur. Özellikle havuz veya deniz suyu yutulması enfeksiyon riskini artırır. Ellerin sık yıkanması, güvenilir içme suyu kullanımı ve hijyenik şartlarda hazırlanmış yiyecekler tüketilmesi korunma açısından önemlidir," dedi.

"Koruyucu sağlık bilgisi hayat kurtarır"

Koruyucu sağlık bilgisinin hastalıklar ortaya çıkmadan önce alınan önlemler ve doğru yaşam alışkanlıkları olduğunu vurgulayan Dr. Budak, "Hijyen kurallarına uymak, temiz gıda tüketmek, düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için hayati önem taşır ve hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

Sıcak havalarda sıvı kaybının çocuklarda ve yaşlılarda ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Budak, "Çocukların bağışıklık sistemi daha zayıf, yaşlıların ise susama hissi az. Bu nedenle sık sık su içmeleri sağlanmalı, şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı. Ayrıca, ilaç kullanan yaşlı bireyler sıcak çarpmasına karşı daha savunmasız. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmesi gerekir" şeklinde konuştu.