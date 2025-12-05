Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Aile Yılı” kapsamında annelere yönelik yeni bir sosyal yardım paketini hayata geçirdi. Program, özellikle ikinci, üçüncü ve dördüncü çocuğa sahip annelere ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor. Düzenlemeye göre annelere aylık 11.500 TL’ye kadar ödeme yapılacak ve destek, çocukların 5 yaşına gelmesine kadar devam edecek.

Destek Miktarı Çocuk Sayısına Göre Belirlenecek

Ödemeler, çocuk sayısına göre kademeli olarak hesaplanacak. Bakanlık tarafından açıklanan tutarlar şöyle:

İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL

Üçüncü çocuk için: Aylık 6.500 TL

Dördüncü çocuk için: Ek 5.000 TL

Buna göre üç çocuğu olan bir anne, toplamda aylık 11.500 TL destek alabilecek. Ödemeler, çocukların erken dönem bakımı, beslenmesi, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik finansal katkı sağlayacak.

Başvurular e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Bakanlık, başvuru sürecini basitleştirerek tüm işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılmasını sağladı. Başvuru sırasında annelerden kimlik bilgileri, çocuk sayısını gösteren resmi belgeler ve standart başvuru formu isteniyor. Onaylanan başvuruların ardından anneler ödemelerini kısa süre içinde almaya başlayacak ve sürecin tüm aşamalarını e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

Ekonomik Destek Ailelere Rahatlama Sağlayacak

Ekonomistler, yeni sosyal yardım paketinin özellikle çok çocuklu ailelerin bütçesine doğrudan katkı sunacağını belirtiyor. Enflasyon ve artan yaşam maliyetleri göz önüne alındığında, destek ödemelerinin temel tüketim, gıda, giyim ve eğitim harcamalarına olumlu etkisi olması bekleniyor. Uzmanlar, bu tür programların ailelerin ekonomik gücünü artırmanın yanı sıra iç tüketimi de desteklediğini ifade ediyor.

Aile Yılı Kapsamında Önemli Bir Adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği “Aile Yılı” çerçevesinde hayata geçirilen bu destek programı, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda atılan adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Daha önce engelli, yaşlı ve dar gelirli vatandaşlara yönelik destekler açıklanmıştı; bu kez annelere yönelik ödeme programı aile yapısının güçlendirilmesini hedefliyor. Bakanlık yetkilileri, talebe bağlı olarak programın ilerleyen yıllarda farklı gruplara da genişletilebileceğini belirtiyor.

Başvurular İçin Fırsat Kaçırılmamalı

Program şimdilik yalnızca 2025 yılı için geçerli. Ancak yoğun talep olması hâlinde düzenlemenin ilerleyen yıllarda da devam etmesi mümkün. Yetkililer, kriterleri karşılayan annelerin başvurularını ertelememesi gerektiğini vurguluyor. Bu sosyal yardım paketi, annelere ekonomik destek sağlamakla kalmayıp devletin aileye verdiği önemi de somut şekilde göstermektedir.