İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 17 Şubat’ta 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma dosyasında “Uyuşturucu Madde Kullanmak”, “Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek” ile “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak” suçlamalarına yer verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kan, saç ve idrar örnekleri alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi.

5 İSİM TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEST SONUCU ÇIKTI

Kaan Tangöze’nin yapılan uyuşturucu testinde (esrar-THC) sonucun pozitif çıktığı öğrenildi.