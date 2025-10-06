Olay, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Yaşar Tüzel (40) ile ağabeyi Mehmet Tüzel (45) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kardeşi Yaşar Tüzel tarafından ekmek bıçağı ve maket bıçağı ile boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mehmet Tüzel ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Tüzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Annesini tekmeleyip elini bıçakladı, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Yaşanan olayın ardından dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Yaşar Tüzel isimli şahsın, annesini tekmeleyerek yere düşürdükten sonra elinden ve boynundan bıçaklaması, daha sonrasında ise ağabeyi Mehmet Tüzel’i defalarca bıçaklayarak öldürme anları yer aldı. Görüntülerde olay sırasında kendini kaybeden şahsın defalarca ’deli değilim, deli değilim’ demesi de dikkat çekti.

Katil zanlısı cani, adliyeye sevk edildi

Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Yaşar Tüzel isimli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.