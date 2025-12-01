Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, istihbarat, kaçakçılık, organize suçlar, narkotik, asayiş ve siber suçlarla mücadele birimleriyle ortak yürüttüğü operasyonlarda, kırmızı bültenle aranan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L., İ.K., A.A., S.D., E.Y., Z.S. ve H.D.’nin izinin uzun süre takip edildiği belirtildi. Yabancı ülkelerin kolluk kuvvetleriyle kurulan işbirliği sonucunda tüm şüphelilerin yakalanarak Türkiye’ye teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre; banka veya kredi kartı dolandırıcılığı, sahtecilik, tefecilik, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, tehdit, yaralama ve resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan zanlılardan yedisi Gürcistan’da, üçü Almanya’da, biri Avusturya’da, biri ise Fransa’da yakalandı.