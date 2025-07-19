Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Kenan Demirbakan mide kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Mide kanserinim dünya çapında en sık görülen 5. kanser olduğuna dikkati çeken Demirbakan, "Erkeklerde en sık görülen 4. kanser arasında yer alırken, kadınlarda 7. sıradadır. Türkiye mide kanseri yaşam kaybı oranında dünyada 9. sırada yer almaktadır. Yapılan araştırmalar A kan grubuna sahip kişilerde mide kanserinin daha sık görüldüğünü göstermiştir ve gençlerde görülme sıklığı gittikçe artmaktadır. Hatta genç insanlarda daha ileri seviyede mide kanserine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle mide kanserinin belirtilerini ve aile geçmişini bilmek önemlidir" dedi.

Demirbakan, mide kanserinin erken evrelerinde ve kanser ilerleyene kadar her zaman belirti vermeyebileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Görülen belirtiler arasında hazımsızlık ve karnın üst kısmında ağrı olabilir. Ailesinde mide kanseri öyküsü olanların sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri hayati önem taşımaktadır. Mide kanseri midenin herhangi bir yerinde olabilir. Kanserin midede nerede başladığı, tedavi planı için önemlidir. Diğer faktörler arasında kanserin evresi ve dahil olan hücre türü yer alır. Kanser yalnızca midedeyse, mide kanseri tedavisinin başarılı olma ihtimali yüksektir. Ancak mide kanserlerinin çoğu geç evrede belirti verdiğinden, hastalık ilerlediğinde ve iyileşme ihtimali daha düşük olduğunda tespit edilebilmektedir. Mide duvarından büyüyen veya vücudun diğer bölgelerine yayılan mide kanserinin tedavisi daha zordur."

Mide kanserinin başlıca tedavisinin cerrahi olduğunu aktaran Op. Dr. Kenan Demirbakan, ameliyat türünün kanserin nerede bulunduğuna bağlı olduğunu, sonrasında da hastanın durumuna göre kemoterapi, radyoterapi ve akıllı ilaçlara başvurulduğunu ifade etti.

Mide kanserinin belirtilerini, yutma güçlüğü, karın ağrısı, yemekten sonra şişkinlik hissi, az miktarda yemek yedikten sonra tokluk hissi, açlık hissinin gelmemesi, mide ekşimesi, hazımsızlık, mide bulantısı, kusma, açıklanamayan kilo kaybı, çok yorgun hissetme ve siyah görünen dışkı olarak sıralayan Demirbakan, vücudun diğer bölgelerine yayılan mide kanseri yayıldığı yere özgü şikayetlere neden olabileceğine de vurgu yaptı. Demirbakan, "Örneğin, kanser lenf düğümlerine yayıldığında ciltten hissedebileceğiniz yumrular oluşabilir. Karaciğere yayılan kanser ciltte ve göz aklarında sararmaya neden olabilir. Kanser karın içinde yayılırsa, karında sıvı birikmesi ve buna bağlı karın şişmesi görülebilir" diye konuştu.

Mide kanserinin nedenlerinden bahseden Demirbakan, "Uzmanlar, mide kanserlerinin çoğunun midenin iç astarına bir şey zarar verdiğinde başladığına inanmaktadır. Mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ilgili devam eden sorunlar, buna gastroözofageal reflü hastalığı denir. Tuzlu ve tütsülenmiş gıdalar açısından zengin bir diyet. Meyve ve sebze açısından düşük bir diyet. Helicobacter pylori adlı mide enfeksiyonu. Gastrit adı verilen mide iç kısmının şişmesi ve tahrişi, sigara içmek, polip adı verilen midede kanserli olmayan hücrelerin büyümesi, ailede mide kanseri öyküsü. Mide kanseri ve diğer kanserlerin riskini artıran genetik sendromların aile öyküsü" ifadelerini kullandı.

Demirbakan, mide kanseri riskini azaltmak için, bol miktarda meyve ve sebze yenmesi, tuzlu ve tütsülenmiş yiyeceklerin miktarının azaltılması, sigaranın bırakılması ve ailede mide kanseri varsa sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.