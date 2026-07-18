4.5 milyon lira (+KDV) tahmini yıllık kira bedelli, 1.35 milyon lira geçici teminatlı Nilüfer Belediye sınırları dahilinde bulunan Nilüfer Belediyesine ait alanlar üzerindeki ATM yerleri 10 yıl süre ile kiralanacak. İhale 29 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’te belediye encümeninde gerçekleştirilecek.

İşte kiraya verilecek ATM yerleri:



Sıra

No



Lokasyon

Kabin Sayıları

Kabin Ölçüsü

(1 Adet)



Adres 1 Ataevler Nilüfer Hatun Caddesi 3 3,9 m² Barış Mah. Nilüfer Hatun Cad. No: 33/1 Nilüfer/BURSA 2 Cumhuriyet Mahallesi Zafer (150) Sk. Park Alanı 1 3,9 m² Cumhuriyet Mah. Zafer (150) Sok. No: 28/1 Nilüfer/BURSA 3 Çalı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 8 3,9 m² Çalı Mah. Cumhuriyet (410) Meydanı No: 8 /1 Nilüfer/BURSA 4 Balkan Mahallesi Göçmen Konutlar 4 3,9 m² Balkan Mah. Mevlana (510) Sok. No: 8 /2 Nilüfer/BURSA 5 Görükle Mahallesi 75. Yıl Parkı 6 3,9 m² Görükle Mah. Atatürk (490) Cad. No: 83 /4 Nilüfer/BURSA 6 Üçevler Mahallesi Bilginler Caddesi Kesişimi 4 3,9 m² Beşevler Mah. Gümüşdere Cad. No: 42 /1 Nilüfer/BURSA 7 Altınşehir Mahallesi Onur Market Önü 2 3,9 m² Altınşehir Mah. Muammer Aksoy Cad. No: 8 /1 Nilüfer/BURSA 8 Ertuğrul Mahallesi Dörtçelik Hastanesi Acil Çıkış Kapısı 3 3,9 m² Ertuğrul Mah. Doğan Avcıoğlu Caddesi No: 12 Taksi Durağı Yanı Nilüfer/BURSA 9 Fethiye Mahallesi Çamlık Park Ulu Cadde 5 3,9 m² Fethiye Mah. Ulu Cd. Nilüfer/BURSA 10 Minareliçavuş Mahallesi 1 3,9 m² Minareliçavuş Mah. Minareliçavuş Cad. Nilüfer/BURSA 11 23 Nisan Mahallesi Köroğlu Caddesi 6 3,9 m² 23 Nisan Mah. Köroğlu Cad. Nilüfer/BURSA 12 Konak Mahallesi Kırçiçeği Parkı 2 3,9 m² Konak Mah. Beşevler Cad. No: 90 /4 Nilüfer/BURSA 13 Ataevler Özdilek Otopark 2 3,9 m² Barış Mah. Ali Rıza Bey Cad. No: 47 /1 Nilüfer/BURSA 14 İhsaniye Mahallesi Tuna Parkı 8 3,9 m² İhsaniye Mah. Tuna Cad. No: 135 /1 Nilüfer/BURSA 15 Özlüce Mahallesi Camii Karşısı 2 3,9 m² Özlüce Mah. Cami Sk. ile Park Sk. kesişimi Nilüfer/BURSA 16 Kurtuluş Mahallesi 2 3,9 m² Kurtuluş Mah. 1. Sk. 5750 Ada 2 Parsel Doğusu Ni̇lüfer/BURSA 17 Kültür Mahallesi 1 3,9 m² Kültür Mah. Gümüşdere Cad. 783 Ada 1 Parsel Ni̇lüfer/BURSA 18 Ürünlü Mahallesi 1 3,9 m² Ürünlü Mah. Ürünlü Cd. Ni̇lüfer/BURSA 19 Balkan Mahallesi

Naim Süleymanoğlu Caddesi 5 3,9 m² Balkan Mah.Naim Süleymanoğlu Cad. ile Filibe Sk. Kesişimi Ni̇lüfer/BURSA 20 İhsaniye Mahallesi Muhtarlığı 3 3,9 m² İhsaniye Mah. Fatih Cad. 2069 Ada 6 Parsel Batısı Ni̇lüfer/BURSA 21 Esentepe Mahallesi Eğridere Parkı 2 3,9 m² Esentepe Mah. Tuna Cad. 1991 Ada 1 Parsel Ni̇lüfer/BURSA 22 Görükle Mübadele Evi Cumhuriyet Meydanı 4 3,9 m² Görükle Mah. Cumhuriyet Meydanı Nilüfer/BURSA 23 Konak Mahallesi Beşevler Caddesi 3 3,9 m² Konak Mah. Beşevler Cad. 363 Ada 1 Parsel Batısı Ni̇lüfer/BURSA 24 23 Nisan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 2 3,9 m² 23 Nisan Mah. Mithatpaşa Cad. ile Devrim Sk. Kesişimi Ni̇lüfer/BURSA 25 29 Ekim Mahallesi 2 3,9 m² 29 Ekim Mah. Turan Dursun Cad. 2375 Ada 3 Parsel Ni̇lüfer/BURSA 26 Yüzüncüyıl Mahallesi Özlüce Park 2 3,9 m² Yüzüncüyıl Mah. Prof. Dr. Erdal İnönü Cad. 2321 Ada 1 Parsel Nilüfer/BURSA 27 30 Ağustos Mahallesi 2 3,9 m² 30 Ağustos Zafer Mah. Çamlık Bulvarı ile 109. Sk. Kesişimi Ni̇lüfer/BURSA 28 Yüzüncüyıl Mahallesi Nazım Hikmet Kültür Evi 2 3,9 m² Yüzüncüyıl Mah. Uğur Mumcu Bulvarı ile Lozan Meydanı Kesişimi Nilüfer/BURSA 29 Odunluk Mahallesi 1 3,9 m² Odunluk Mahallesi Muhtarlık Yanı Nilüfer/BURSA 30 Karaman Mahallesi 1 3,9 m² Karaman Mahallesi Tuna Caddesi Dernekler Yerleşkesi Önü Nilüfer/BURSA



2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.



İhaleye iştirak edecek şahısların;

a)İç Zarfa konulacak belgeler;

1)Teklif Mektubu,

b)Dış Zarfa konulacak belgeler;

1)İç Zarf,

2)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Nüfus Cüzdan örneği,



İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a)İç Zarfa konulacak belgeler;

1)Teklif Mektubu,

b)Dış Zarfa konulacak belgeler;

1)İç Zarf,

2)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) 2026 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

4)Vekaleten başvurularda vekaletname,

5)Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur.