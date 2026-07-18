Olay, Taşoluk Mahallesi Fatsa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, scooter üzerinde evine gitmekte olan çocuk, yol kenarında duran bir köpeğin yanından geçtiği sırada irkildi. Köpeğin hareketlenmesi üzerine paniğe kapılarak koşmaya başlayan çocuk, bir anda bölgedeki diğer sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin havlayarak üzerine doğru koşmasıyla büyük korku yaşayan çocuk, köpeklerin kendisine yaklaşmasını engellemek amacıyla elindeki scooter’i köpeklerin üzerine doğru attı. Şans eseri yara almadan kurtulan çocuk, olay yerinden hızla uzaklaşmayı başardı.

Çocuğun ve köpeklerin seslerini fark eden çevredeki bir esnaf, köpekleri bölgeden uzaklaştırarak duruma müdahale etti. Olayın şokunu yaşayan çocuğun durumunu kontrol eden esnaf, vakit kaybetmeden çocuğun ailesine ulaşarak bilgi verdi.

Öte yandan, çocuğun köpeklerin saldırısına uğradığı ve kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.