Olay, Bursa-İnegöl karayolunda Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan karpuz yüklü kamyon, yokuş aşağı indiği sırada fren arızası yaşadı. Frenlerinin boşaldığını fark eden sürücü, diğer sürücüleri korna ve flaşörlerle uyararak güvenli şekilde ilerlemeye çalıştı.

Büyük soğukkanlılık gösteren sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Bölge Trafik ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada fren sistemindeki hava tamamen boşalan kamyonun fren mekanizması kilitlendi. Araç, yol kenarında kendiliğinden durarak olası bir kazanın önüne geçti.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmezken, sürücünün dikkatli ve soğukkanlı davranışı sayesinde olası bir facia ucuz atlatıldı.