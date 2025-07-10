Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, aile hekimlerine kayıtlı hasta sayısına göre ödeme yapılması uygulaması devam ediyor. Ancak geçtiğimiz haziran ayında yürürlüğe giren düzenlemeyle, son 6 ay içinde aile hekimine hiç başvurmayan hastalar nedeniyle hekimlerin maaşlarından kesinti yapılması kararlaştırılmıştı. Bu uygulama, çok sayıda hekimi olumsuz etkileyerek maaşlarda ciddi azalmalar yaşanmasına yol açmıştı.

NTV’nin haberine göre, hem sahadan gelen geri bildirimler hem de artan tepkiler üzerine düzenlemede değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile kesinti yapılacak süre 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Buna göre, bundan böyle yalnızca bir yıl boyunca hiç başvuru yapmayan hastalar için ödeme kesintisi uygulanacak.