Bursa Valiliği koordinesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü, Heykel Valilik binası önünden başladı. Atatürk Caddesi ve Zafer Plaza güzergahını takip eden kortej, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Meydandaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Artvin Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.



Konuşmasında 15 Temmuz gecesinde milletin gösterdiği kararlı duruşa dikkat çeken Vali Ayyıldız, hain darbe girişiminin milletin iradesi, cesareti ve vatan sevgisi sayesinde bertaraf edildiğini belirtti. 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Ayyıldız, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ise, 15 Temmuz gecesi milyonlarca vatandaşın demokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıktığını belirterek, milletin ortaya koyduğu kararlı duruşun tarihe geçen bir demokrasi destanı olduğunu ifade etti.

Anma programı, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimi, Maarif Halk Dansları gösterisi ve Uğur Işılak konseri ile devam etti.