5 yılını dolduran kira sözleşmelerinde kira bedelinin nasıl belirleneceğine ilişkin dikkat çeken bir mahkeme kararı çıktı. İstanbul'da görülen kira tespit davasında mahkeme, bilirkişi raporundaki emsal kira bedelini doğrudan kabul etmek yerine Yargıtay uygulamaları doğrultusunda hakkaniyet indirimi uygulayarak yeni kira tutarını belirledi.

Taraflar yeni kira bedelinde uzlaşamayınca konu yargıya taşındı. Kiracı aylık 20 bin TL ödemeyi teklif ederken, ev sahibi ise 38 bin TL kira talebinde bulundu.

BİLİRKİŞİ EMSAL KİRALARI İNCELEDİ

Dosya kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, evin bulunduğu konum, metrekaresi ve çevredeki emsal kiralar dikkate alınarak taşınmazın güncel kira değerinin 36 bin TL olduğu tespit edildi. gayrimenkul_gundemi'nden alınan bilgilere göre, ancak mahkeme, bilirkişi raporundaki rakamı doğrudan hükme bağlamadı.

MAHKEMEDEN HAKKANİYET İNDİRİMİ

Mahkeme, Yargıtay uygulamalarını dikkate alarak kiracının uzun yıllardır aynı evde oturmasını göz önünde bulundurdu. Bu kapsamda "hakkaniyet (eski kiracı) indirimi" uygulandı ve aylık kira bedeli 32 bin 500 TL olarak belirlendi.

Karar, kira tespit davalarında yalnızca emsal kira bedelinin değil, kiracının mevcut durumunun da değerlendirmeye alındığını ortaya koydu.

5 YILINI DOLDURAN KİRACILA İÇİN İKİ KRİTİK UYARI

Uzmanlar, 5 yılını dolduran kira sözleşmelerinde açılan kira tespit davalarında iki önemli noktaya dikkat çekiyor:

GERİYE DÖNÜK KİRA FARKI

Dava devam ederken kiracı mevcut kira bedelini ödemeyi sürdürebilir. Ancak mahkeme daha yüksek bir kira bedeline hükmederse, ödenen kira ile yeni belirlenen tutar arasındaki farkın faiziyle birlikte geriye dönük olarak ödenmesi gerekebilir.

EMSAL KİRA ARAŞTIRMASI

Mahkemeler karar verirken yalnızca tarafların beyanlarını değil, bölgedeki emsal kiraları, taşınmazın özelliklerini ve gerekli görülen diğer verileri de ayrıntılı şekilde değerlendiriyor.