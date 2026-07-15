Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde dev Türk bayrağıyla demokrasi ve milli birlik mesajı verildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Korteji'ne yüzlerce vatandaş katıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince dev Türk bayrağıyla gerçekleştirilen yürüyüşte Hükümet Caddesi kırmızı beyaza bürünürken, 7'den 70'e vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetine destek verdi. Yürüyüş, Tekirdağ Valiliği önünde sona erdi ve burada günün anlamı nedeniyle program düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında yaşananları anlatan görüntüler vatandaşlara izletildi.

Vali Soytürk: 'Milletimiz demokrasisine canı pahasına sahip çıktı'

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği kararlı duruşun darbe girişimini başarısızlığa uğrattığını belirterek, 'Ülkemizi yıkmak, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine canlarını hiçe sayarak meydanlara, sokaklara ve caddelere akın eden aziz milletimizin kararlı duruşu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle bertaraf edilmiştir. İradesini gasp etmeye, geleceğini karartmaya çalışanlara karşı milletimiz o gece demokrasisine, istiklal ve istikbaline canı pahasına sahip çıkmıştır. Geçmişte Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da bu vatan için toprağa düşen kahramanlarımızın aziz hatıraları ve Milli Mücadele ruhu, o gece bir kez daha dirilmiştir' dedi.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, il protokolü, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, çeşitli anma etkinlikleriyle devam etti.