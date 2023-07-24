Dün sabah saatlerinde meydana gelen trajik olayda, baba ile iki oğlu arasındaki tartışma kanlı bir cinayetle sonuçlandı. 31 yaşındaki Ali Çakır, yaşanan arbede sırasında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Baba S.Ç. (51) ve kardeşi E.Ç. (27) ise olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Olayın saat 06.00 sıralarında meydana geldiği belirtilirken, iddiaya göre aile içi tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bıçakla yaralanan Ali Çakır, olay yerinde kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Çakır'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde meydana gelen olayda, savcının incelemesinin ardından Çakır'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, baba S.Ç. ile diğer oğlu E.Ç. gözaltına alındı.

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Detaylar, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacak.