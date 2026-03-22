İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son dönemde araç plakalarına yönelik tartışma yaratan uygulamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Plaka basım sürecinin yasal mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlatan Çiftçi, Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından sunulan farklı plaka seçeneklerine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Standart plakaların yanında, kamuoyunda “kalın harfli” olarak adlandırılan plakaların da belirlenen şartları karşılaması durumunda geçerli kabul edileceğini belirten Mustafa Çiftçi, bu plakalar için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacağını dile getirdi.

Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şoförler Odası iki tip plaka basıyor; birincisi standartlara uygun plaka, ikincisi de harfleri biraz kalınlaştırılmış olan ancak mavi şeridi, TR ibaresi, mührü ve kare kodu bulunan plakalar. Şoförler Odası tarafından verilmesi kaydı şartıyla, biz kesinlikle bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmayacağız" dedi.

Söz konusu plakaların nizami kabul edildiğini belirten Çiftçi, "Bunlar geçerli, bunlarda herhangi bir problem yok" ifadelerini kullandı. Açıklamayla birlikte, kamuoyunda tartışma konusu olan “kalın harfli” plakalarla ilgili belirsizlik de giderilmiş oldu.