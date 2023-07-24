İsmail Öcalan'a ait mandanın yeni doğan yavrusu, siyah beyaz benekli görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bölgede eşi benzeri olmayan bu olağanüstü doğum, çevre köylerden insanları merakla bu bölgeye doğru çekiyor.

Köylülerinin daha önce karşılaşmadığı bu nadir doğum, bir inek yavrusunu andıran görüntüsüyle herkesi şaşırtıyor. İsmail Öcalan, "Böyle bir yavrumuz doğdu. Siyah beyaz benekli. Önce biz de çok şaşırdık, inek yavrusu gibi, görenler zaten ilk önce inek yavrusu zannediyor. Yavrumuzu yakın köylerden de görmeye geliyorlar, gören herkes şaşırıyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Hayvan sahibinin eşi Meryem Öcalan da, "Biz ilk defa böyle bir şey gördük. Yavrumuz daha 2 günlük, onu çok seviyoruz. Benim çocuğum sevmeden işe gitmiyor" dedi.

Bölgedeki diğer köylüler de bu tarzda bir manda yavrusuyla daha önce karşılaşmadıklarını belirtti. Siyah beyaz renklere sahip benekli manda yavrusu, bölgedeki tek örnek olarak meraklı bakışların hedefi haline gelmiş durumda.

Bu olağanüstü doğum, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kümbet köyündeki yöre sakinleri arasında büyük ilgi ve heyecan uyandırırken, doğan manda yavrusunun benzersiz görüntüsü bölge halkı tarafından merakla takip ediliyor.