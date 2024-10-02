Edinilen bilgilere göre, Uçan sabah saatlerinde 31 AGY 930 plakalı aracıyla evden çıkmış ve Başakşehir Şamlar Mahallesi'ne geldikten sonra kaybolmuştu.

Ailesinin kayıp başvurusunun ardından polis, AFAD ve itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, köpek ve dron yardımıyla Sazlı Dere çevresinde 8 saat süren arama yaptı. Uçan, aracından 4 kilometre uzakta, arama çalışmalarına katılan bir arkadaşı tarafından bulundu. İlk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dursun Uçan’ı bulan Kadir Çiftçi, "Yol kenarında yürüyordu, üstü başı yırtılmıştı ve üzerinde kan vardı," dedi. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.