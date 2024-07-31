AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantı sonrası Ankara’dan dönüş yolunda Eskişehir civarında trafik kazası geçirdi. Aydemir, sağlık ekiplerince yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde istişare toplantılarına katılan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 10 ANA 560 plakalı özel aracı ile Eskişehir’de trafik kazası geçirdi. Başkan Aydemir 112 Sağlık ekiplerince yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kaynak: iha