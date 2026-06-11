TBMM Genel Kurulu’nda tarım ve orman alanlarını ilgilendiren kritik düzenlemeler kabul edildi. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 4 maddesi daha onaylandı. Yapılan değişiklikler, tarım arazilerinin korunması, hobi bahçesi uygulamalarının önlenmesi ve orman içindeki tapu sorunlarının çözülmesini hedefliyor.

TARIM ARAZİLERİ ARTIK DAHA SIKI KORUNACAK

Yeni düzenleme ile tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi Bakanlık iznine bağlanacak. Bu sayede küçük parsellerin hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesinin önüne geçilecek. Tarım dışı amaçla kurulan konut ve yapı kooperatiflerinin ise tarım arazisi edinmesi tamamen yasaklandı.

İzin alınmadan yapılan yapılar için de yeni önlemler geliyor. Elektrik, su ve doğal gaz bağlanamayacak ve yasağa uymayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak. Bu adım, kaçak yapılaşmanın önüne geçmeyi ve tarım arazilerini korumayı amaçlıyor.

ORMAN SINIRLARI İÇİNDEKİ TAPU SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

Yaklaşık 80 bin tapulu taşınmazın orman sınırları

ALKOL REKLAMCILIĞINA YENİ SINIRLAMALAR

Kanun teklifi, alkol bağımlılığı ile mücadele kapsamında da önemli düzenlemeler getiriyor. Artık gizli reklama izin verilmeyecek, alkollü içecek üreticilerinin amblem veya logo ile etkinliklere destek vermesi ve sponsor olması yasaklanacak. Bu adım, toplum sağlığını koruma ve gençler üzerindeki olası etkileri azaltma amacı taşıyor.

Meclis’in kabul ettiği bu maddelerle tarım arazilerinin korunması, orman içindeki mülkiyet sorunlarının çözümü ve alkol reklamcılığının kontrol altına alınması hedefleniyor. Düzenlemeler, hem çevresel sürdürülebilirliği desteklerken hem de tarımsal üretimin ve yerleşim alanlarının denetlenmesini sağlıyor.

içinde kalması nedeniyle yaşanan mülkiyet sorunları da kanun kapsamında ele alındı. Şartları oluşan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen tapular ise belirli şartlarla hak sahiplerine geri verilecek. Bu sayede orman içindeki mülkiyet belirsizlikleri ortadan kalkacak.