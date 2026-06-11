Çiçek, Şahin Biba'nın "İnşallah İnegöllü hemşerilerimizin bu çilesine son vereceğiz, İnegöl bu manzaraları hak etmiyor" sözlerini hatırlatarak, "Kimi kime şikâyet ediyorsunuz?" diye sordu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2004-2024 yılları arasında, İnegöl Belediyesi'nin ise 2004 yılından bu yana aynı siyasi anlayış tarafından yönetildiğini ifade eden Çiçek, yaşanan altyapı ve şehircilik sorunlarının sorumluluğunun da bu yönetimlere ait olduğunu savundu.

Açıklamasında Hikmet Şahin Kültürpark içerisindeki havuzun bakımsız durumda olduğunu öne süren Çiçek, yaz sezonunun başlamasına rağmen havuzun boş bırakılmasının vatandaşların tepkisine neden olduğunu söyledi. Havuz çevresindeki kirlilik, atıklar ve yetersiz ilaçlama çalışmalarının İnegöl'e yakışmadığını belirten Çiçek, "Bir taraftan büyük projelerden ve yatırımlardan bahsedilirken, şehrin merkezindeki bir havuzun dahi temizlenememesi ciddi bir yönetim zafiyetidir" dedi.

Çiçek, açıklamasında Cuma Mahallesi'nde bulunan ve Akman Pasajı ile Üçgen Ada olarak bilinen bölgede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını da eleştirdi. Projenin deprem güvenliğinden çok "kentsel rant" amacı taşıdığını iddia eden Çiçek, vatandaşların mülkiyet haklarının zarar gördüğünü öne sürdü.

Belediyenin proje kapsamında vatandaşların tapulu alanlarının önemli bir bölümüne müdahale ettiğini savunan Çiçek, daire sahiplerine konut yerine büro verilmesinin barınma hakkını zedelediğini ifade etti. Projenin detaylarının kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmadığını belirten Çiçek, belediyenin vatandaşın haklarını tartışmalı hale getiren uygulamalardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Açıklamasının sonunda İnegöl Belediyesi'ni eleştiren Hüseyin Çiçek, belediyenin asli görevinin kamu hizmeti olduğunu vurgulayarak, halkın çıkarlarının her türlü ticari kaygının üzerinde tutulması gerektiğini ifade etti.