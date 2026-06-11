Kongreye ilişkin açıklama yapan MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, Milliyetçi Hareket Partisi’nin devletinin ve milletinin yanında duran, milli ve manevi değerleri her şeyin üstünde tutan köklü bir siyasi hareket olduğunu belirtti.

Bayram, İnegöl İlçe Başkanlığı’nın 57 yıldır bu anlayışla hareket ettiğini ifade ederek, ilçeye hizmet etmek ve şehre değer katmak için mücadele verdiklerini söyledi.

Güçlü yerel çalışmalar yapmak adına kendini geliştiren ve yenileyen bir teşkilat yapısıyla kongreye hazırlandıklarını vurgulayan Bayram, tüm dava arkadaşlarını, parti üyelerini ve İnegöllü vatandaşları kongreye davet etti.