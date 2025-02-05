AK Partinin Bursa genelinde gerçekleştirdiği ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları kongrelerinin ardından Bursa İl Başkan Davut Gürkan, ilçe teşkilatlarını ziyaret etmeye başladı.

İnegöl Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen Genişletilmiş İlçe Teşkilat Toplantısına katılan İl Başkanı Davut Gürkan, aralarında Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantı da fikir alış verişinde bulundu.

“BİZİM EN ÖNEMLİ KALEMİZ HEP İNEGÖL OLDU”

İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa genelinde en başarılı teşkilatlar arasında İnegöl’ün olduğunu söyleyerek, “Bugüne kadar bizim en önemli kalemiz hep İnegöl oldu. Bu nedenle İnegöl teşkilatından çok memnunum. Yaptığınız çalışmalar bizleri hep gururlandırdı. Bugünden sonra da sizlerden aynı özveriyi ve çalışma temposunu bekliyorum. Artık kongrelerimiz tamamlandı. Bugünden sonra seçim olacakmış gibi sahada olmanızı istiyorum. Bizler 23 yıldır milletin umudu olduk. Bize güvenen halkımıza karşı mahcup olmamamız gerekiyor. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hem ülkemizdeki hem de dünyadaki mücadelesine katkı sağlamamız gerekiyor. Sizlere güveniyorum” diye konuştu.

Toplantı da daha sonra parti yetkililerine söz veren Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesiyle yaşanan sorunları dinledi.

‘SİZ DEVREYE GİRMEYİN!’

Partililer, Bursa Büyükşehir Belediyesiyle ilgili vatandaşlardan gelen altyapı çalışmalarıyla ilgili yaşanan sorunları anlatırken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Bizler altyapı çalışmaları konusunda daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’la birlikte koordineli çalışma yürütüyorduk. Çalışmalara bizde dahil oluyorduk. Ama şuan bize ‘Siz devreye girmeyin’ deniliyor. ‘Vatandaşlar sizi değil biri arasın. Sıkıntılarını bizimle paylaşsın’ deniliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü bu sorunu bizler yaşıyoruz” dedi.

OTOBÜSLERİN KAMERALARI KAPATILMIŞ!

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, farklı bir konuyu daha gündeme getirerek, “Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ulaşım araçlarında güvenlik kameraları var. Biz Alinur Aktaş başkanımız döneminde İnegöl Belediyesi olarak kameraları izleyebiliyorduk. Yaşanan sorunlara müdahale edip, gerekli makamları bilgilendiriyorduk. Şimdi bu kameralar İnegöl Belediyesinin izlenimine kapatıldı. Vatandaşlarımız bu konuda çok şikayetçi. Umarım bu hatada dönerler” diye konuştu.

Parti yöneticileri ise, kırsal mahallelerde sulama göletleri ve altyapı çalışmaları noktasında çok şikayet aldıklarını dile getirerek, Büyükşehir Belediyesini şikayet ettiler.