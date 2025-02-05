Körfez Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ile başlayan toplantının açılışında konuşan Başkan Söğüt, "Geçtiğimiz ay Bolu Kartalkaya’da milletimizi derinden üzen bir facia yaşandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Duamız bu tür üzücü hadiselerin bir daha gerçekleşmemesi" ifadelerini kullandı.

Asrın felaketi olan Maraş Depremi’nin de ikinci yıl dönümü olduğunu belirten Başkan Söğüt, "6 Şubat ikinci yıl dönümü. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Hep beraber oradaki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için millet olarak, ilçe olarak oradaydık. Yıl dönümü münasebetiyle hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu. İlçede bulunan amatör spor kulüplerine yapılacak maddi destek ile ilgili de komisyon tarafından tamamlanan rapor mecliste okundu. Başkan Söğüt, "Her yıl ilçemizdeki amatör spor kulüplerimize ayni ve nakdi yardım yapıyoruz. Bu noktada Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonumuz çalışmasını yaptı. Her zaman ilçemizdeki amatör spor kulüplerimizin yanında olacağız" dedi.

Hereke Kalesi’ne yeni çıkış

Gündem maddelerinin oy birliğiyle geçtiği toplantıda Hereke Kalesi’nin hemen yan tarafında bulunan ve SGK’ya ait arazinin Yukarı Hereke’deki belediyeye ait arazi ile trampa yapılması da kabul edildi. Başkan Söğüt, "Daha önce bir çok kez almak istemiştik. Hem parklanma alanı hem de Hereke Kalesi’ne şehir merkezinden ulaşım için önemliydi" ifadelerini kullandı. Toplantıda diğer gündem maddeleri de tek tek görüşülerek karara bağlandı.