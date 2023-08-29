AK Parti Bursa'da peş peşe istifalar gerçekleşti.İşte ayrıntılar...
AK Parti Bursa'da 5 ilçe başkanı görevinden istifa etti.
AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Gemlik İlçe Başkanı Osman Alemdar, İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ilçe başkanları toplantısının ardından istifalarını verdi.
AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay
Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan
Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu
Gemlik İlçe Başkanı Osman Alemdar
İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut