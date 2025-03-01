Durmak yok, yola devam" dedi. Yavuz ise birliktelikle Sakarya’ya hizmet sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı olarak görevine devam eden Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve bürokratlarının karşıladığı Yavuz, Büyükşehir ailesine çalışmalarında başarılar diledi, nazik karşılamaları için teşekkür etti. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve teşkilat mensupları yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’a ziyareti için teşekkür eden, çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Alemdar, "Genel Başkan Yardımcımızı misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, yan yana, omuz omuza Sakarya’mız için var gücümüzle çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Elbette tüm bu çalışmalarımızda Sayın Genel Başkan Yardımcımızın katkısı bizler için çok kıymetli. Kendisi bu konuda hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadı. Destekleri için çok teşekkür ediyorum. Durmak yok, yola devam" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve ekibine ev sahiplikleri için teşekkür ederek, "Hep birlikte şehrimize hizmet sunmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar başta olmak üzere, tüm ilçe belediye başkanlarımız ve parti teşkilatlarımızla şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Nazik misafirperverliği için Büyükşehir ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.