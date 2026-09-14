Gayrimenkul Uzmanı Mert Başaran, TGRT Haber’de katıldığı Emlak Dünyası programında altın ve konut piyasasını değerlendirdi.

Altının son dönemde çok hızlı yükseldiğine dikkat çeken Başaran, değerli metalin önümüzdeki 6 ay boyunca daha sakin ve yatay bir seyir izleyebileceğini söyledi. Altının tarihsel olarak dolar bazında yıllık ortalama yüzde 10 civarında getiri sağladığını belirten Başaran, son iki yıldaki yaklaşık yüzde 200’lük artışın olağanüstü seviyede olduğunu ifade etti. TL bazında sınırlı yükselişlerin sürebileceğini belirten Başaran, kısa vadede büyük bir artış beklemediğini dile getirdi.

"ALTINI OLAN GAYRİMENKULE YATIRMALI"

“Altını olanlar bozdurup ev alsın mı? Yoksa hala beklemede olanlar var” sorusunu cevaplayan Başaran, konutun barınma ihtiyacını karşılaması açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başaran, “Altın görece olarak evet iyi ama altın barınma ihtiyacını karşılayamıyor. Orada şeye bakmak lazım. Ev ihtiyacın varsa veya çocuğunun ev ihtiyacı varsa... Veya mesela çocuğu şehir dışına çıkanlar oluyor, ülke dışına çıkanlar oluyor. Mümkün olduğu kadar ihtiyacın kadarıyla ufak da olsa bir yer alabiliyorsan iyi” dedi.

Kira maliyetlerine de dikkat çeken Başaran, şöyle devam etti:

“Şöyle düşünün, çünkü bak, 4 yıl çocuğun okula geldi buraya. 4 yıl kaldı. Ayda 30 bin lira, 40 bin lira kira versen, yılda eder 500 bin lira. 4 yılda eder 2 milyon lira neredeyse. Onun yerine git 2-3 milyona da olsa bir tane ev almaya çalış alabiliyorsan en azından o çocuk yarın bir gün İstanbul'da tekrar kalırsa bir evi olur. Başka şehirde kalırsa tekrar evi olur.”

Başaran, altından konuta geçiş konusunda ise dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu:

“Bir tarafta çok altın arttı, bir tarafta konut piyasası faizlerin düşüşünü bekliyor ve orada bir artış bekliyorken, altından çıkıp konuta girenler bence bu dönemde biraz mantıklı bir hareket yapmış olabilirler.”

"FAİZLER YÜKSEKKEN ALINIR"

Konut alımı için zamanlamaya da değinen Başaran, faizlerin yüksek olduğu dönemde alım yapılması gerektiğini savundu.

Başaran,diye konuştu.

Seçim öncesinde faizlerin düşebileceğini öngören Başaran, böyle bir durumda konut fiyatlarında ciddi artış yaşanabileceğini belirtti.

“Ben seçimden önce 27-26 ile belki seçime girebiliriz diyorum. Eğer öyle bir şey olursa, seçim öncesinde bu olursa tabii konutta da ciddi artış olabilir öyle bir dönemde” diyen Başaran, faizlerin ekonomi üzerindeki etkisine de dikkat çekti.

"FAİZ ÖYLE BİR BELADIR Kİ BÜTÜN SEKTÖRLERİ DURDURUR"

Faizlerin düşmesi gerektiğini savunan Başaran, mevcut ekonomik koşulların faiz indirimi açısından zorluk oluşturduğunu ifade etti.

Başaran, “Faiz öyle bir beladır ki bütün üretimi mahveder, faiz öyle bir beladır ki bütün sektörleri durdurur, faizin inmesi lazım, indiği zaman rahatlayacağız ama ben seçim öncesi bir faiz inişi görmeyi bekliyorum, normalde çoktan olacaktı ama bu savaş çok etkiledi” dedi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin de faiz indirimlerini zorlaştırdığını belirten Başaran,ifadelerini kullandı.

Başaran, değerlendirmesinin sonunda dünyada yaşanan savaşlar, pandemi ve diğer krizlerin ekonomiler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Allah herkese sabır versin. Yani arka arkaya bir sürü felaket. Pandemiden beri felaketler bitmiyor” diye konuştu.