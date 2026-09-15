Gram altın 6 bin 675,59 TL’den alınırken, satış fiyatı 6 bin 753,94 TL oldu.

22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 102,76 TL, satış fiyatı 6 bin 315,46 TL olarak belirlenirken, 14 ayar altın 3 bin 666,78 TL’den alınıp 4 bin 880,90 TL’den satılıyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 888 TL, satış fiyatı 11 bin 18 TL. Eski çeyrek altın ise 10 bin 717 TL’den alınıyor, 10 bin 822 TL’den satılıyor.

Yarım altın 21 bin 803 TL’den alınırken 22 bin 29 TL’den, tam altın ise 43 bin 404 TL’den alınıp 43 bin 917 TL’den satılıyor.