AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “Bağcılar’ımızda sizlerin güvenini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalıştık. Başkanımızla birlikte kentsel dönüşümden millet bahçelerine, çevre ve doğa koruma projelerinden finansal desteklere kadar her alanda bu güzel şehrin yanında olduk. Bağcılar’da ve 39 ilçemizde, laf değil iş ürettik” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar’daki Kadir Topbaş Halk Saray’ında “Ev Hanımları Buluşması” programında kadınlarla bir araya geldi. Kurum’a katıldığı programda eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul Gençlik Başkanı Muhammed Cem Çekerek, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bağcılar Kadın Kolları Başkanı Ayşe Şakar, MHP Bağcılar Kadın Kolları Başkanı Elif Aydınalp eşlik etti. İBB adayı Murat Kurum, kadınlar için hazırladıkları projeler hakkında da konuştu. Programda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Program sonunda ise Murat Kurum protokol ile sahneye çıkarak salondakileri selamladı.

“Eksik etmediğiniz sevginizle İstanbul’un aydınlığı olacaksınız”

Türkiye’nin büyümesinde ve güçlenmesinde her zaman kadınların en ön safhada olduğunu belirten Kurum, "Tarihimizin her yerinde sizin izleriniz var. Hz. Hatice annemiz, zamanının en değerli şahsiyeti, en büyük tüccarlarındandı. Şerife Bacı, kurtuluş savaşının kahramanlarından, bu milletin çok değerli bir üyesiydi. Yine Halide Edip, Milli Mücadele’nin en önemli kahramanlarından biri olarak tarihteki yerini aldı. İnşallah sizler de çıktığımız bu güzel yolculukta ‘Ben de buradayım’ diyen kadın kahramanlarımız olacaksınız. Eksik etmediğiniz sevginizle İstanbul’un aydınlığı olacaksınız” dedi.

“Bizim dönemimizde İstanbul’da söz ve hak sahibi olacaksınız”

İstanbul’un kadın aklı ve aksiyonuyla yeni bir çerçeve çizmesi için çalıştıklarının altını çizen Murat Kurum, “Sizler bizim dönemimizde İstanbul’da söz ve hak sahibi olacaksınız. Sizler hangi sektörde iş yapmak isterseniz, biz tam o karar noktasında hemen yanınızda olacağız” diyerek kadınlar için hazırladıkları projelerini açıkladı.

“100 bin girişimci kadınımıza 100 bin lira”

İlk işini kuran 100 bin girişimci kadın için 100 bin lira destek ödemesi yapılacağını belirten Kurum, “İşini geliştir diyeceğiz. ‘Gözün arkada kalmasın Büyükşehir burada’ diyeceğiz” İfadelerini kullandı.

İstanbullu her vatandaşın yılda 288 saatini trafikte harcadığının altını çizen Murat Kurum, “Trafik çilesi her birinizin ömründen tam 3 buçuk yıl çalıyor. Eşiniz, çocuğunuz işten, okuldan çıkıyor ama ne zaman eve dönecek belli değil. İstiyoruz ki hiçbir annemizin gözü yollarda kalmasın. Bu anlayışla trafik çilesini, yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım atılımıyla süratle çözeceğiz. Sizlere rahat bir nefes aldıracağız. Bundan sonra tüm sevdiklerinizle daha çok vakit geçireceksiniz. İstanbul’un keyfini doya doya çıkaracaksınız” dedi.

Emeklilerin ve tüm büyüklerin her anında yanında olacaklarını ifade eden Kurum, ihtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay 2 bin 500 lira destek ödemesi yapılacağını da açıkladı.

“39 ilçemizde, laf değil iş ürettik”

Bağcılar için yaptığı çalışmalardan bahseden Kurum, “Bağcılar’ımızda sizlerin güvenini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalıştık. Başkanımızla birlikte kentsel dönüşümden millet bahçelerine, çevre ve doğa koruma projelerinden finansal desteklere kadar her alanda bu güzel şehrin yanında olduk. Bağcılar’da ve 39 ilçemizde, laf değil iş ürettik” şeklinde sözlerini sürdürdü.

“İstanbul’un en riskli yerlerinden başlayarak bir seferberlik ilan edeceğiz”

“İstanbullu vatandaşlara ‘afetlere dirençli bir İstanbul’ vadediyoruz” diyen Kurum, 39 ilçede hızla kentsel dönüşüm projelerini hayata geçireceklerini ifade etti. Komşuluk ilişkilerinin odağa alındığı 650 bin yeni yuvanın hızla inşa edileceğini belirten Kurum, “Planlı programlı bir şekilde, ekip ruhuyla hareket ederek İstanbul’un en riskli yerlerinden başlayarak bir seferberlik ilan edeceğiz” dedi. Kentsel dönüşüm ödemelerinde kolaylık sağlamak adına başlatılacak ‘Yarısı Büyükşehirden’ kampanyası ile 700 bin lira hibe desteği ve 700 bin lira kredi desteği sağlanacağının altını çizen Kurum, evlerin 18 ayda teslim edileceğini ve 100 bin lira da taşınma yardımı yapılacağını söyledi.

“39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız”

“Tüm gücümüzle Bağcılarlı, İstanbullu annelerimizin endişesine odaklanıyoruz” diyen Kurum, başıboş gezen yüzbinlerce sokak hayvanı için hazırlanan projelerini açıkladı. Kurum, “Biz göreve gelir gelmez 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hep birlikte, İstanbul’umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz” dedi. Okullardaki güvenlik ve sağlık hizmetlerinin de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Kurum, istisnasız tüm okulların temizlik ve güvenlikle ile ilgili tüm taleplerini karşılayacaklarını dile getirdi.

“İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız”

Çocuklu aileler için de 3 müjde açıklayan Kurum, “İlkokul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız” dedi.

“Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan anne babalara ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz”

0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceklerini belirten Kurum, “Artık hem yaşı 0-6’ya çıkaracağız, hem de Aile Kart’la eşlerinize de çocuklarınızla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz” dedi.

Kurum, “Bu projeleri ve yatırımları biz yapacağız, ancak değeri kadınlarımız üretecek, gençlerimiz üretecek, İstanbul halkı üretecek” diyerek sözlerini tamamladı.