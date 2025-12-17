Sultanbeyli’de meydana gelen motosiklet kazasında 33 yaşındaki Burak Yüce hayatını kaybetti. Kaza anı, arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Burak Yüce (33), yaya geçidine yaklaşık 150 metre mesafedeki noktadan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan düşen Yüce, önce asfalta ardından kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlarca yapılan Yüce’nin boynunun kırıldığı belirlenirken sağlık ekipleri de uzun süre kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Burak Yüce’nin üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Kaza anları ise arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Motosiklet tutkusunun bedeli bazen bir ailenin tamamen dağılması oluyor"

Burak Yüce’nin akrabası Ahmet Yılmaz, yaşanan olayın ardından büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, genç yaşta hayatını kaybeden Yüce’nin geride üç küçük çocuğunu bıraktığını belirterek, "Burak kardeşimizi çok talihsiz bir kazada kaybettik. Geride gözü yaşlı bir eş ve üç küçük evlat kaldı. Bu gerçekten çok ağır bir tablo. Ne kadar dikkat edilirse edilsin, şehir içi trafikte motosiklet her zaman büyük risk taşıyor. Bazen sizin hiçbir hatanız olmasa bile başkalarının dikkatsizliği can alabiliyor. Motosiklet bir tutku olabilir ama bu tutkunun bedeli bazen bir ailenin tamamen dağılması oluyor. Gençlerimizden ricamız, hızdan uzak durmaları ve şehir içinde çok daha temkinli olmaları. Bu acıların artık yaşanmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.