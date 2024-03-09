AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Ümraniye’de katledilen 5 masum Ülkücü işçinin azmiyle, davamızın şehrini Türk dünyasının gözbebeği yapacağız. İstanbul’un 571 yıllık onurunu, gururunu hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. İstanbul’un yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başaracağız” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Pendik’te düzenlenen Ülkü Ocakları Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Program’a Kurum’un yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurum programda ilgiyle karşılandı. Program sonunda Kurum protokol ile sahneye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Mayasında şehitlerimizin olduğu bu kutlu dava sizlerin omuzlarında daha da yükselecektir”

Programda konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Ülkü Ocakları ve Ülkücü Hareket bir aksiyon ve fikir hareketi olarak doğmuş ve bu aziz milletin sarsılmaz bir kalesi olmuştur. ‘Hepiniz birer Türk bayrağısınız’ diyen Alparslan Türkeş’ten ‘Ülkü Ocakları adam gibi adam olanların yarım asırlık Bozkurt yuvasıdır’ diyen Bilge Lider Devlet Bahçeli’ye miras kalan bu kutlu kervan, yürüyüşüne azim ve kararlılıkla devam ediyor. Mayasında şehitlerimizin olduğu bu kutlu dava sizlerin omuzlarında daha da yükselecektir. Ne zaman şehitlerimizi ansam aklıma Ali Bülent Orkan’ın şehit edilmeden önceki mektubu gelir. Mamak zindanlarında insanlıktan nasibini almayanların işkencelerine imanıyla, vatan ve millet sevdasıyla dimdik dururken şu satırları kaleme alır: ‘Çok sevinçliyim. Aldığım idam cezası 1 hafta ertelendi. Ama ben 1 hafta sonra öleceğim diye sevinmiyorum. Hatim indiriyordum yarım kalmıştı. Onu tamamlamaya fırsat kazandım ona sevindim.’ Öyle iman dolu arkadaşlar herkese nasip olmaz. Bu dirayet, bu inanmışlık, bu dava ruhu işte bizim Ülkü Ocakları’nın ateşini harlamıştır. Sizler de bugün birer Ali Bülent Orkan, birer Selçuk Duracık, birer Fikri Arıkan’sınız. Bu vesileyle ilk ülkücü şehidimiz Ruhi Kılıçkıran’dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na kadar tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Biz Ülkücü Hareket’in manevi hazinesi olan ülkücü şehitlerimizin adlarını ve aziz hatıralarını mutlaka ama mutlaka yaşatacağız” dedi.

“Bu kutlu ittifak son bağımsız Türk devletinin istiklali için kurulmuştur”

“Bu ittifak bir kardeşlik ittifakıdır” diyen Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte aynı ruhla çıktığımız bu kutlu yolda Cumhur İttifakı’mızın İstanbul adayı olarak İstanbul’umuzu eski günlerine kavuşturmak için sizlerle birlikte bir yola çıktık. Seçim kampanyamıza; tüm İstanbul sevdalılarıyla birlikte heyecanla başladık ve iki aydır sahadayız. İlk günkü aşkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir duygumu büyük bir mutlulukla sizlerle paylaşmak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin destekleriyle, dualarıyla yola çıkmak bizim için büyük bir onur olmuştur. Motivasyonumuzu en yüksek seviyeye çıkarmıştır. Biz Cumhur İttifakı’yız. Bu kutlu ittifak son bağımsız Türk devletinin istiklali için kurulmuştur. 15 Temmuz gecesi bu aziz millet tarafından meydanlarda kurulmuştur. Biz bu tarihi birlikteliği İstanbul’da zirveye taşıyarak Türkiye Yüzyılı’nın önsözünü İstanbul’dan dünyaya duyuracağız. Bu ittifak bir kardeşlik ittifakıdır. Bu ittifakta, vatan vardır. Bu ittifakta millet vardır, bu yürüyüşte devlet vardır. 31 Mart gecesi bu fetret dönemi son bulacak. İstanbul’un yeniden dirilişi başlayacak”

“Davamızın şehrini Türk dünyasının gözbebeği yapacağız”

31 Mart gecesi İstanbul’da ki duraklama döneminin biteceğini vurgulayan Kurum, “Elbette hedefimiz sizlerle birlikte Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu liyakatsiz ellerden kurtarıp, emin ellere kavuşturmaktır. Tüm İstanbullu kardeşlerimizi kucaklayacağız. Onların sorunlarına çözüm bulmak için gerekli her türlü gayreti, duruşu sergileyeceğiz. Verdiğimiz sözleri tutmanın gayreti içerisinde olacağız. Allah’ın izniyle, milletimizin destekleriyle, dualarıyla 31 Mart gecesi Cumhur İttifakı’mızla İstanbul’da yaşanan duraklama dönemini, fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Bu şehri ihmal edenlerin, insanımızı çaresiz bırakanların, İstanbul’u durduranların dönemini 31 Mart akşamı hep birlikte bitireceğiz. Şehit edilen İstanbul İl Başkanımız Recep Haşatlı’nın gözbebeği bu şehre sizlerle birlikte sahip çıkacağız. Ümraniye’de katledilen 5 masum Ülkücü işçinin azmiyle, davamızın şehrini Türk dünyasının gözbebeği yapacağız. İstanbul’un 571 yıllık onurunu, gururunu hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. İstanbul’un yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.