Tuzla’da gemi inşası yapılan bir tersanede inşaat iskelesinin çökmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.

Tuzla Dershaneler Caddesi üzerinde, gemi inşası yapılan bir tersanede saat 13.30 sıralarında iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden bir geminin sancak tarafında bulunan inşaat iskelesi henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın meydana geldiği tersane sahasında polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri tehlikelere karşı bölgede kontrol gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.