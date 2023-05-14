Önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden AK Parti Gölpazarı İl Seçim İşleri Başkanı Semih Yavuz son yolculuğuna uğurlandı.

2014 yılında AK Parti Gölpazarı Belediye Başkan adayı olan Yavuz, geçmiş dönem AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı ve 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Seçim İşleri Başkanı olmuştu. Semih Yavuz geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Yavuz’un cenazesi öğle namazına müteakip Çarşı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Reşadiye Mahallesi Mezarlığına defnedilirken, cenazeye binlerce kişi katıldı.