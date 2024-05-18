Vali İlhami Aktaş, Avustralya ve Yeni Zelanda’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Avustralya ziyaretleri kapsamında Vali İlhami Aktaş ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte ilk olarak Melbourne Başkonsolosu Doğan F. Işık’ı ziyaret etti.

Ardından Viktorya Eyalet Parlamentosunu ziyaret eden Vali İlhami Aktaş ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Viktorya Eyaleti Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı Nazlı Süleyman ile bir araya geldi. Avustralya Melbourne ziyaretleri kapsamında Çanakkale Muharebelerinin de anlatıldığı Shrine Anıtı ve Avustralya-Türkiye Dostluk Anıtını ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, Avustralya-Türkiye Dostluk Anıtına çelenk sundu. Avusturalya Melbourne ziyaretinin ardından Yeni Zelanda’ya geçen Vali İlhami Aktaş ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Türkiye Büyükelçisi Ömür Ünsay ile bir araya gelerek Türkiye-Yeni Zelanda ilişkilerine katkılarından ötürü Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’e verilecek olan 2024 yılı Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ödül törenine geçtiler.

Törende, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’e Liyakat Nişanı Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro tarafından takdim edildi. Ödül törenin ardından Vali İlhami Aktaş ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro’yu ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin ardından Vali İlhami Aktaş ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye Yeni Zelanda Kültürel Topluluğunu ziyaret etti.

Yeni Zelanda ziyaretlerinin ardından Avustralya Sidney’e geçen Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte Sidney Başkonsolos Muavini Mehmet Er’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali İlhami Aktaş ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte Avustralya Yeni Güney Galler Eyalet Valisi Margaret Beazley ile görüşme gerçekleştirdi. Vali İlhami Aktaş ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir; Opera sanatçısı Ayşe Göknur Şanal, Auburn Gelibolu Yaşlı Bakım evi, Gençlik Merkezi ve Camii, Türk Dayanışma Derneği ve Türk Evi yetkilileri ile bir araya gelerek sohbet ettiler.

Başta turizm olmak üzere ticari ilişkileri geliştirmek üzere ortak hareket etmek için Avustralya ve Yeni Zelandalı temsilcilerle bir araya gelen Vali İlhami Aktaş, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yaşayan Çanakkaleli vatandaşlarla da irtibat sağlayarak görüşmeler yaptı. Yapılan görüşme ve ziyaretlerde gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, bundan sonraki süreçte sektör temsilcileri ile bu tür görüşmelerin olumlu ve uygun olacağını belirterek teşekkürlerini iletti.