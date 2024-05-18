Vali İlhami Aktaş, 9-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 27. Spor Şenlikleri kapsamındaki 3x3 Basketbol turnuvasını izledi.

Çağlar Kaynak Basketbol sahasında gerçekleşen 3x3 Basketbol turnuvasını Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, akademisyenler, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar izledi.

ÇOMÜ 27. Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen Voleybol müsabakasında 1. olan Kadınlarda Fen Edebiyat Fakültesi ve Erkeklerde Ziraat Fakültesi sporcularına ödülleri Vali İlhami Aktaş tarafından verildi.

ÇOMÜ 27. Spor Şenliklerinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, katılan tüm sporculara başarılar diledi.