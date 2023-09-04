AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Kurtuluşspor, Yeniceköy ve Kafkasspor antreman sahalarında incelemeler yaptı. Başkan Durmuş, incelemenin ardından yapılacak çalışmaları sosyal medya hesabından duyurdu.

Sanayi Kafkasspor Sahası, Kurtuluşspor Sahası ve Yeniceköy Sahasının eksiklerini tespit eden heyet adına sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş şu ifadeleri kullandı;

“Şehrimizin spor alanlarının geliştirilmesi ve eksiklerinin tamamlanması adına yaptığımız incelemeler sonucunda, Kurtuluşspor Sahasının zemininin yenilenmesi, ilave tribün ve aydınlatma eksiklerinin tamamlanması, Yeniceköy Sahasının zemin yenilenmesi, aydınlatma ve tel örgü işlemlerinin yapılması, Kafkasspor antreman sahasının zemin yenilenmesi ve koşu pistinin düzenlenmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Spora ve sporcuya desteğini hiçbir zaman esirgemeyen öncelikle Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere saygıdeğer Bakanımız Sn. Osman Aşkın Bak'a, İl Başkanımız Sn. Davut Gürkan'a, gayretlerinden dolayı kıymetli Milletvekilimiz Sn. Ayhan Salman'a, Belediye Başkanımız Sn.Alper Taban'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Sn. Süleyman Şahin'e teşekkür ediyorum. Yatırımların yeni başarılara vesile olmasını diliyor tüm takımlara ve Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Amatör spor kulübü yöneticiler özellikle sahalarda eksikliği hissedilen tuvalet ihtiyacının da projelerde yer almasını istediler.