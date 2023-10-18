

Akşam saatlerinde İsrail tarafından Baptist Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda yüzlerce Gazzeli hayatını kaybetti. Duruma tepki göstermek isteyen yüzlerce İnegöllü Heykel meydanında toplanacak İsrail’i lanetledi.

Akşam saatlerinde İsrail'in yaptığı saldırıyla alakalı Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze Sivil Savunma Yetkilileri ise ölü sayısının 300 olduğunu duyurdu. Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildiriliyor.

Saldırının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi İnegöl'de de tepkiler verildi. Harekete geçen İnegöl Sivil Toplum Platformu heykel meydanında toplanmaya karar verdi. Yüzlerce İnegöllünün de katıldığı toplantıda İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından İnegöl Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan Ateş Karıncaları Derneği Başkanı Tarık Bostancı, "Değerli kardeşlerim kıymetli gençler sevgili abilerim ve hanfımefediler gecenin bir vaktinde sizi burada toplanmayı arzu etmezdik açıkçası morallerimiz bozuk, canlarımız sıkkın bir vaziyette. biz böyle bir açıklama yapmayı da çok isteyerek gerçekleştirmiyoruz. lakin burada toplanmamıza sebep olan dünyanın şımarık çocuğu ve peygamber katili olan azgın vede sapkın bir Topluluk diye bildiğimiz Yahudilerin devam olan zalim, barbar, terörist, çocuk katili, şerefsiz İsrail’dir.

siyonizmin bu gece ve bundan önceki yapmış olduğu katliamlarına devam ediyor."

Bostancı açıklamasını şöyle sürdürdü;

" Günlerce moralimizin bozulmasına sebep olan İsrail bu akşam üzere bizlerin canını bir kez daha yaktı Gazze’de bulunan El Ahli Arap hastanesi vurarak en az 500 ve üzerinde kadın - erkek - çocuk ayrımı yapmaksızın bir katliamı gerçekleştirdi ve bu katliam gerçekleşirken bütün dünya ve bizler sadece bu olaya seyirci kaldık.

Kardeşlerim uzun zamandan beridir Gazzede gerçekleştirilen bu katliam artık insanlığın onurunu ve namusunu rencide etmektedir. Adeta can pazarının yaşandığı bu bölgede bütün dünya seyirci kalarak olaya müdahale etmiyor yada edemiyor,

İsrail maalesef bölge ülkelerinden ve Müslümanlardan gereken cevabı bir türlü alamamıştır Filistin meselesini ABD ne Rusya ne de Avrupa birliği ile çözüme kavuşturlamaz ancak ve ancak bu ulvi meseleyi İslam ülkeleri bir araya gelip sonuca vardırabilir. Ey İslam ülkelerinin liderleri bugün Kudüs için bir araya gelmeyecekseniz daha ne zaman geleceksiniz? Korkarım bu vebal ahirette sizin sırat köprüsünde yakanız yapışır.

artık Allah için bir araya gelin, kardeş olduğunuzu bilin, küfür tek millettir ey Müslümanlar bir araya gelin kardeş olun.

Günlerce aç susuz Gazze halkı elektriğin olmadığı tıbbi ilaç malzemelerinin bulunmadı bir alana sıkıştırılarak yok ediliyor. Eğer bu katliam dünya ülkeleri tarafından durdurulamazsa gelecek adına büyük felaketlerin yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Dünyanın şımarık çocuğu İsrail bu katliamı gerçekleştirirken onun tetikçisi olan Amerika İngiltere Fransa ve Avrupa ülkeleri yangına körükle gitmektedir.

Biz İsrail’i bir devlet olarak görmüyoruz İsrail ancak masumlarınkanı üzerine kurulu bir işgal ve terör devletidir hem Türkiye’de hem de tüm Müslüman ülkelere ve yönetimlerine çağrımız şudur derhal İsrail’i tanımaktan vazgeçin yaptığınız tüm anlaşmalara fes edin inancınızın gereğini yapın ecdadımıza layık olduğunuz gösterin.

Hazreti Ömer’in yolundan Selahaddin Eyyubinin izinden gittiğiniz gösterin unutmayın. anlar ve inşallah gün gelecek İsrail’e haritadan sileceğiz ve sabah namazına Özgür Filistin’de mescide aksa da kılacağız.

Rahmetli Erbakan hocamızın dediği gibi İsrail ancak güçten anlar,

Amerika, İsrail’i çok seviyorsa Güney amerikada kendisine bir yer versin.

60 değil beş İslam ülkesi bir araya gelse inanın İsrail bu girişimlerine durdurur ve cesaret edemez masum olan Filistin halkının küçük bir ayaklanması dahi sekiz milyonluk İsrail’in ülkesini terk etmesi için yeterliyken hey İstanbul ülkeleri artık Allah’tan korkun ve bir araya gelin."

Konuşmanın ardından yapılan dua ile program son buldu.