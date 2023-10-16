Olay saat 17.30 sıralarında Atatürk bulvarında faaliyet gösteren halı satış işyerinde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdüler.

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi fenalaştı. 3 şahıs, olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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