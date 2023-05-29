AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, 2. Tur seçim sonuçlarını yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.

Başkan Durmuş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirdiğimiz ve Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri sonuçlarının tüm milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm dünyanın ve özellikle gönül coğrafyamızın gözünün Türkiye’de olduğu seçim süreci sonrasında Cumhurbaşkanımız ve Liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan milletimizin iradesi ile kesin bir zafer kazanmış ve yeniden Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. Seçim süreci içerisinde bizlere destek olan, sandıklara koşarak Cumhur İttifakı adına Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren, sonuçların açıklanması ile sokaklarda bizlerle beraber zafer coşkumuza eşlik eden tüm İnegöllü hemşerilerimize sonsuz teşekkür ediyorum.”

“Bilinmesini isterim ki, bu coşku sadece bir seçim kazanma coşkusu değil, vatan millet aşkının milletimizde oluşturduğu engin duyguların bir yansıması, sadece Türkiye değil, tüm Türk ve İslam coğrafyasında, son yüzyılda mahzun ve boynu bükük kalmış, hakları gasp edilmiş ve birbirinden koparılmış toplumların liderini yeniden kucaklama coşkusudur. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun görmezden gelinenlerin sesi olan Dünya liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmama coşkusudur. Dünya üzerinde yapılan kara propagandalara en güzel cevabı sandıkta verdiğimiz, ülkemizin birlik ve beraberliğine uzanan kirli elleri bir kez daha kırdığımız, seçim kazanmak uğruna her yolu mübah görenlere milli duruşun ne olduğunu hep birlikte gösterdiğimiz 28 Mayıs 2023 siyasi tarihimizde ders alması gerekenlerin bakması gereken bir tarih olarak yerini almıştır. Bizler Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği gibi, zafer ile kapattığımız bir seçim dönemini bu gün itibariyle geride bırakarak önümüzdeki seçimler için, millete hizmet yolunda rehavete kapılmadan çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Halka hizmet Hakka hizmet şiarıyla çıktığımız bu yolda bizler için durmak yok yola devam…”