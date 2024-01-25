Parti içi temayül yoklamaları, Bursa Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe ve il yönetim kurulunun görüşleri ile ilçelerde yapılan anketleri değerlendiren AK Parti Seçim Strateji Kurulu, aday adayları içerisinde ön plana çıkan 2 ya da 3 ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak. Tek tek ele alınacak olan aday adayları arasından 1 isim başkan adayı olarak belirlenecek.

SON SEÇİM SONUÇLARI ÖNEMLİ OLACAK

Yapılacak olan değerlendirmelerde 2019 yerel seçim sonuçları ile 2023 yılında yapılan genel seçim sonuçlarının da yerel bazda karşılaştırılması da bekleniyor.

KRİTİK ZİRVE BAŞLIYOR

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bursa ilçe adayları Cumartesi günü açıklanacak. Açıklamayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Bursa Milletvekilleri, İl Başkanı, ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile davet edilen aday adaylarının katılacağı toplantıda Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın yapması bekleniyor.

Ancak herkesin merakla beklediği zirvenin bugün ya da en geç yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleşmesi bekleniyor.

Efkan Ala yönetiminde ki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Bursa’yı masaya yatıracak. Bilindiği üzere 17 ilçesi bulunan Bursa’da Cumhur ittifakı partilerinden MHP 2 ilçede aday göstermişti. AK Parti, Mustafa Kemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinde aday göstermeyecek. MHP’nin aralarında Kestel, Mudanya ve Gemlik’in de olduğu bazı ilçelerde yine talepte bulunmuştu. Bu taleplerde yine masada konuşularak sonuca varılacak.

DAVET TELEFONU AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirilecek toplantının ardından netleştirilecek isimler, İl Başkanı Davut Gürkan’a bildirilecek. İl Başkanlığı ise aday olarak belirlenen isimleri aday tanıtım toplantısı için davette bulunacak.

Netleşen isimlere bugün ya da en geç yarın telefon açılması bekleniyor.