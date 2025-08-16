Türkiye, Latin Amerika ülkelerinin odağı haline gelerek Venezuela’da sağlık, kültür ve turizm alanlarında kapsamlı bir tanıtım gerçekleştirdi. Etkinliklere Dominik Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu, İGF Yurtdışı Koordinatörü Ömer Aydoğdu da katılırken, Türkiye Cumhuriyeti Venezuela Büyükelçisi ile de resmi ziyaretler yapıldı.VENEZUELA (İGFA) - Venezuela Sağlık Turizmi Konfederasyonu Genel Başkanı Profesör Dr. Aysun Bay, Türkiye’nin termal tesisleri, sağlık turizmi zenginlikleri ve sağlık sektörü olanaklarını detaylı şekilde anlattı. Antalya, İzmir, Kapadokya, Bursa, Malatya ve Gaziantep gibi önemli şehirlerin sağlık turizmi potansiyeli, Venezuela’da düzenlenen fuar ve business forumlarda büyük ilgi gördü.

Türkiye, Venezuela’daki Fuar ve İş Forumlarında Öne Çıktı

Venezuela’daki fuar alanında Türkiye’ye gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti. Türkiye, fuar alanının merkezinde yer alırken, Türkiye Turizm Bakanı’nın katılımıyla gerçekleşen toplantı, önemli bir dönüm noktası oldu. Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro ve yardımcısının da ilgisini çeken programda, Türkiye’nin sağlık ve turizm yatırımları konuşuldu.

Türkiye-Venezuela Arasında Ticari Köprüler Güçleniyor

Caracas’ta düzenlenen organizasyonda, Türkiye’den gelen turizm heyetinin uçak biletleri ve konaklama masrafları Venezuela Turizm Bakanlığı tarafından karşılandı. Bu destek, iki ülke arasında ticari ve turizm alanında yeni iş birliklerinin önünü açtı.

Latin Amerika’nın Dikkatini Çeken Türk Sağlık Turizmi Sunumu

Organizasyonda Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki tüm hizmetleri ayrıntılı şekilde tanıtıldı. Türkiye’nin sağlık turizmi konusundaki başarısı, Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere İran, Azerbaycan, Çin ve Rusya gibi birçok ülkeden katılımcının da ilgisini çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Turizm Vizyonu İle Yeni Hedefler

Türkiye Cumhuriyeti’nin turizmi kalkındırmak ve ileri hedeflere taşımak amacıyla attığı önemli adımlar, bu organizasyonla bir kez daha vurgulandı. Programa Yunus Emre Enstitüsü, MÜSİAD ve Türkiye’den birçok seyahat acentesi de katılarak destek verdi.