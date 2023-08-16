AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Çelik, yaptığı paylaşımda yüksek siyasi katılım ve şeffaflık standartlarının yerine getirildiği bir seçim gerçekleştirildiğini vurguladı. Çelik, seçim sonuçlarının açık ve kesin olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçildiğini ve Meclis'te çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olduğunu hatırlattı. Aynı zamanda Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak sandıkta başarısız olduğunu ve milletin bu tavrıyla ona gereken cevabı verdiğini ifade etti.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak demokratik iradeyi istismar ettiğini ve kendi siyasi çıkarları için milli iradeye saldırdığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun gerçeklikten uzaklaştığını ve siyasi pozisyonunun demokrasi karşıtı bir yöne evrildiğini ifade etti. Özellikle terör odağı Kandil ile ilgili sessiz kaldığı dönemde, şimdi ise seçim sonuçlarına yönelik şaibe iddialarıyla gündeme geldiğine dikkat çekti.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise milletin sürekli artan desteğiyle hizmet etmeye ve ülkenin çıkarlarını korumaya devam ettiğini vurguladı.