31 Mart seçimlerinin ardından AK Parti, seçim sonuçlarının faturasıyla yüzleşmeye devam ediyor. İlk olarak il başkanlarında başlayan değişim süreci, Kabine'deki iki bakanın değişmesiyle devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu değişimlerin “sürecin başlangıcı” olduğunu belirtmişti. Şimdi ise gözler yarınki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında. AK Parti kulislerinde, genel başkan yardımcılarının da değişmesi ihtimali öne çıkıyor. Seçimlerin ardından bazı isimlerin istifaya davet edilmesi gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz MYK toplantısında, “İki bakan ve yedi il başkanı ile değişim sürecine başladık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiğinde bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var” ifadelerini kullanmıştı.

Seçim sonuçlarının ardından, Batman ve Rize il başkanlarının değişiminin yanı sıra bazı il ve ilçe başkanlıklarında da değişiklikler yaşandı. Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı gibi Kabine üyeleri de yer değişikliği yaşadı.

Yarınki MKYK toplantısının ardından bazı genel başkan yardımcılarının da görevden alınması bekleniyor. Özellikle sosyal medyada eleştiri alan isimler arasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz, Mustafa Şen ve genel başkan vekili Efkan Ala bulunuyor.