Terörsüz Türkiye süreci sürerken, bu dönemin sembol isimlerinden biri provokatif eylemlerin hedefi oldu.

16 Aralık 2025’te Bursaspor–Somaspor maçında, bazı Bursaspor taraftarları Kürt siyasetçi Leyla Zana’yı cinsiyetçi küfürler içeren tezahüratlarla hedef aldı.

Irkçı ve göçmen karşıtı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen, Ümit Özdağ’ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi ise olayı sahiplenerek bir kampanyaya dönüştürdü.

AMEDSPORLULARI TRÜBÜNDEN SELAMLADI

Kamuoyunda geniş yer bulan tartışmalar devam ederken Zana, dün akşam Diyarbakır'da oynanan Amedspor-Iğdırspor karşılaşmasında tribündeydi. Alkışlar eşliğinde protokol trübününe gelen Zana kendisini destekleyen taraftarları selamladı. Bu sırada Kürt şarkıcı Civan Haco’nun “Leyla” şarkısı çalındı.

AK PARTİ'DEN LEYLA ZANA'YA ZİYARET

Cumhur İttifakı’ndan birçok siyasetçinin destek mesajları verdiği Zana’ya, karşılaşma öncesi sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Zana’yı evinde ziyaret etti.

KÜRTÇE VE TÜRKÇE PAYLAŞIM

Ziyarete dair X hesabından paylaşım yapan Ataman, "Kıymetli Leyla Zana'ya saygı ziyaretim... Nazik misafirperverliği için teşekkürler..." dedi. Ataman, paylaşımını hem Türkçe hem Kürtçe olarak yaparken, ziyaretten Zana ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.