Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı. Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan operasyon devam ederken, Bursa’da özel harekat ekiplerinin bölgeye destek için geldiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.