

Dernek Başkanı Fikret Doyan, açılış konuşmasında aile içi iletişimin toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, böylesi etkinliklerin bireylerin ve ailelerin daha sağlıklı ilişkiler kurmasına katkı sağladığını ifade etti.



Seminerin konuşmacısı, aynı zamanda dernek üyesi olan Uzman Klinik Psikolog Gülfer Tek, aile içi iletişimde empati ve kültürel değerlerin önemine dikkat çekti. Tek, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Bosna Hersek Derneği çatısı altında düzenlenen bu seminerde, aslında her şeyin bireyde başladığını vurguladım. Empati kurarak ve karşı tarafın içinde bulunduğu kültürü, örf ve adetleri, aile yapısını ve patolojik durumlarını gözlemleyerek daha sağlıklı bir iletişim kurulabileceğini, bunun da daha mutlu aileler yaratacağını ifade ettim. Hepimizin hayattan beklentileri farklı; bizi besleyen bir durum karşı tarafı beslemeyebilir. Eğer farklılıkları kişisel değil, çevre ve şartlara göre değerlendirirsek daha sağlıklı bireyler, daha güçlü iletişim kuran aileler ve nihayetinde mutlu bir toplum oluşturabiliriz.” İfadelerini kullandı.

Seminer, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Etkinlik sonunda dernek yönetimi, bu tür programların devam edeceğini belirterek aile içi iletişim konusundaki farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti.