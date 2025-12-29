

Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İslam tarihinin iki önemli sembolü olan Mekke ve Kudüs’ün fethini ve taşıdığı manevi anlamı gençlerimiz ve halkımızla buluşturmayı amaçlayan programda; Kur’an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon, şiir dinletileri, Esmaü’l Hüsna, ezgiler ve kareografi gösterileri yer alacaktır. Programın konuşmacı konuğu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Atan olacaktır. Toplumsal bilinç ve manevi değerlerin diri tutulmasına katkı sunmayı hedefleyen bu anlamlı programa tüm halkımız davetlidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

