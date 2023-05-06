Bağcılar’da AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü’ye ve AK Parti’ye destek veren başta Şanlıurfalılar olmak üzere binlerce Doğu ve Güneydoğulu vatandaş bir araya geldi. Milletvekili adayı Süslü’nün kürsüde konuşmasına Kürtçe selamlama ile başlaması ise uzun süre alkış aldı.

Bağcılar’da Şanlıurfalı olan AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü’ye ve AK Parti’ye destek için başta Şanlıurfalı olmak üzere binlerce Doğu ve Güneydoğulu vatandaş bir araya geldi. Programda spor salonunun tribünlerini dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan AK Parti’ye ve adaylara destek mesajları verdi.

“Ne partimi ne liderim Cumhurbaşkanı’m Recep Tayyip Erdoğan’ı bırakmıyorum, sizin de bırakmayacağınıza inanıyorum”

Programa katılım gösteren herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Mehmet Kasım Gülpınar, “Tam 4 yıl oldu sizlerle yine bir seçim çalışması için bir araya gelmiştik. Hatırlarsanız o zaman size önümüzdeki dönem bir daha milletvekili adayı olmayacağım demiştim. Bugün sözümü yerine getirdim, ben bilerek milletvekili adayı olmadım. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Sözümü yerine getirmiş olmanın mutluluğu ile karşınızdayım. Ama siyaseti bırakıyorum, partimi bırakıyorum demedim. Hele hele liderimi bırakıyorum, Recep Tayip Erdoğan’ı bırakıyorum asla demedim. Bugün de burada bir kez daha dosta düşmana vurguluyorum ben ne partimi ne liderim Cumhurbaşkanı’m Recep Tayyip Erdoğan’ı bırakmıyorum, sizin de bırakmayacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“14 Mayıs’ta en güzel cevabı vereceğinizi gösteriyorsunuz”

Kürsüde bir konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 14 Mayıs için birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Bugün burada bu salonda 14 Mayıs’ta Türkiye’yi soldurmak isteyenlere Türkiye’nin olmasını isteyenler olarak en güzel cevabı, en güzel sedayı vereceğinizi gösteriyorsunuz. Ben size teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz, biz inanıyoruz ki memleketimizin birliği ve beraberliği için 85 milyon kardeş olarak hep beraber hareket edeceğiz, yürümeye devam edeceğiz. Yıldız Hanım sadece bizim milletvekilimiz değil, teşkilatımızda da Yıldız gibi çalıştı, onu sizlere emanet ediyoruz” dedi.

“İnandığımız yoldan, kültürümüzden, kim olduğumuzdan hiç vazgeçmedik”

Konuşmasına Kürtçe olarak vatandaşları selamlayarak başlayan milletvekili adayı Süslü, “İnsanlık bitti diyorlar, kardeşlik bitti diyorlar. Biz biliyoruz ki hepimiz Hz. Adem’in çocuklarıyla kan bağı ile olmasa da can bağıyla kardeşiz. Habil ile Kabil arasında bir kavga vardı, biz Habilcilerden olduk. Yusuf’un kardeşleri onu kuyuya attı, biz Yusuf olduk. Hz. İbrahim gibi o topraklarda büyüyen insanlar gibi her zaman haksızlığa, zulme dimdik durmaya başladık. Biz inandığımız yoldan, kültürümüzden, kim olduğumuzdan hiç vazgeçmedik. Bunun için dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz. Kolay şeyler yaşamadık. Bizim mollalarımızı idam ettiler, bizi geride bırakmak, yok saymak için ellerinden gelenleri yaptılar. Ama onların kıymetli evlatları yetiştiler sadece Türkiye’de değil, Fransa’da ve dünyanın birçok yerinde Müslümanca kardeşçe kim olduğunu unutmadan var ettiler” diye konuştu.

Göztepe’deki Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programa Süslü’nün yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar Belediye Başkanı Rüstem Tüysüz ve binlerce Şanlıurfalı katıldı.